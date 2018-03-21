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Spor

Göztepe'de Kosanovic formayı kaptırdı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönüp milli maç arasına 40 puanla 7'nci sırada giren Göztepe'de stoper Milos Kosanovic formayı kaptırdı

21 Mart 2018 16:22

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle dönüp milli maç arasına 40 puanla 7\'nci sırada giren Göztepe\'de stoper Milos Kosanovic formayı kaptırdı. Sezon başında Belçika\'nın Standard Liege takımından kiralanan Sırp oyuncu, 14 hafta üst üste formayı giyerken partneri Kadu\'yla da iyi bir ikili oluşturdu. Savunmadaki iyi performansını hücumda da sergileyen Kosanovic, duran toplardan 3 asist yaptı. Ancak devre arasında Brezilyalı Wallace Reis\'in transfer edilmesinin ardından düşüşe geçen 27 yaşındaki savunmacı Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek oturdu, formayı Reis\'e kaptırdı. Teknik direktör Tamer Tuna, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Kadu\'nun yokluğunda Kosanovic\'i tercih etmezken, Reis\'le birlikte Leo\'ya şans verdi. 
Göztepe\'de Kosanovic\'in yanı sıra ikinci yarıda Scarione, Ghilas, Tayfur, Ömer ve Ngando da çok az süre alan isimler oldu. Sarı-kırmızılılarla sezona müthiş bir başlangıç yapan ve attığı gollerle takımına puanlar kazandıran Tayfur, sezonun ikinci yarısında sadece 2 maçta 11\'de sahaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu hiç 90 dakika sahada kalamadı. Tayfur, 6 karşılaşmada 182 dakika görev yaptı. İzmir ekibine geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Cezayirli forvet Ghilas da ikinci devrede kendini gösteremedi. Ghilas yalnızca 4 müsabakada 99 dakika sahada kaldı. Göztepe\'de Tamer Tuna\'nın 11\'de tercih etmediği oyunculardan Scarione ikinci yarıda 3, Ömer 2 ve Ngando da 1 maç oynadı. Scarione 50 dakika sahada kalırken, sakat olan Ömer 2 dakika, Ngando ise 26 dakika görev yaptı.

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