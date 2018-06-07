Göztepe'de kombineler tükeniyor

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de sezonu 6\'ncı sırada tamamlayan Göztepe\'nin yeni sezon için satışa çıkardığı kombineler tükeniyor. Geçen sezon Bornova Stadı\'nın maraton tribünde kombine alan taraftarın büyük bir kısmı kartlarını yeniledi. Kombinelerini yenilemeyen 189 taraftarın kartları ise satışa çıkar çıkmaz tükendi. Maraton tribün yeni sezonda da kapalı gişe olacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre numaralı ve VIP tribünlerde 480 koltuğun kombine satışı sürüyor. Bu tribünlerden sınırlı sayıda kalacak olan koltukların bilet fiyatları ise maç bazlı belirlenecek. Kombine olarak satılmayan kuzey kale arkası tribünün maç biletleri sezon boyunca 20 TL olacak.