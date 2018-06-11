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Spor

Göztepe'de ilk imza Alpaslan'dan

İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, dış transferde ilk imzayı 1'inci Lig ekiplerinden Elazığspor’dan ayrılan orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk’e attırdı

11 Haziran 2018 22:38

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, dış transferde ilk imzayı 1\'inci Lig ekiplerinden Elazığspor’dan ayrılan orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk’e attırdı. Kariyerine Belçika Germinal’de başlayıp bu ülkede Standart Liege, Süper Lig’de ise Kasımpaşa ve Eskişehirspor formalarını giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Göz-Göz’de sezon sonunda Tamer Tuna’nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Bayram Bektaş’ın Elazığspor’dan öğrencisi olan Alpaslan, kariyerinde Süper Lig’de 48, 1\'inci Lig’de ise 32 maça çıktı.

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