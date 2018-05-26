Göztepe'de hentbolda büyük değişim

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'nde sezonu 3\'üncü sırada bitiren, Türkiye Kupası\'nda da final oynayıp Avrupa\'da yine Challege Cup\'a katılmaya hak kazanan Göztepe, büyük değişime gitti. Sarı-kırmızılılar, Başkan Mehmet Sepil\'in aldığı radikal karar sonucu tüm yabancı ve 30 yaş üstü oyuncularıyla yollarını ayırdı. Uçan Adamlar, Mykhaylo Krivchikov, Janko Kevic, Marouan Chouiref, Amir Cakic, Can Çelebi, Baran Nalbantoğlu ve Gökhan Örnek\'le vedalaştı. Göztepe\'nin bundan sonraki dönemlerde kadrosunda hiç yabancı hentbolcu oynatmayacağı bildirildi. Baran\'ın Beşiktaş Mogaz\'la, Can\'ın ise Selka Eskişehir\'le anlaştığı öğrenildi.