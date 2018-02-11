Göztepe'de hasar büyük

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'de evinde Osmanlıspor\'la 90+4\'te yediği golle 3-3 berabere kalan Göztepe, galibiyet hasretini 5 maça çıkarırken, bu sezon ilk kez bu kadar uzun kazanamama serisi yakaladı. Sezonun ilk yarısında da üst üste 4 karşılaşmasını kazanamayan ancak daha sonra toparlanıp çıkışa geçen Göz-Göz, bu sonuçla üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı. Osmanlıspor maçında kritik bir kayıp yaşayan Göztepe\'de 2 futbolcu sarı kart cezalısı durumuna düşdü, defansın bel kemikleri Kadu ve Tanju da sakatlandı. Göztepe\'nin en istikrarlı oyuncularından olan orta saha Castro ve kaleci Beto ise 4\'üncü sarı kartlarını gördü. Mücadelenin 52. dakikasında sol dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Kadu\'nun durumu kritik. Sekerek sahayı terk eden Brezilyalı futbolcunun dizinde ödem tespit edildiği ve Gençlerbirliği maçında oynamasının zor olduğu ifade edildi.

Bu sezon Bornova Stadı\'nda 14\'üncü puanını kaybeden İzmir ekibi için son dakikalar da kabus oldu. Önce Fenerbahçe\'ye 90+3\'te yediği golle Kadıköy\'de 2-1 mağlup olan Göztepe, Osmanlıspor karşısında da galibiyeti 90+4\'te kaçırdı. Göztepe, ligin 9\'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakada da 90+2\'de gol yiyerek galibiyetten oldu. Teknik direktör Tamer Tuna, Osmanlıspor karşısında 2-0 öne geçmelerine rağmen maçı ellerinde tutamadıklarını söyledi.

\"Kazanacağımız maçı rakibe verdik\" diyen genç teknik adam, \"İlk yarıda topla oynama oranımız yüzde 60 olmasına rağmen ikinci yarının başında bu seviyemizi düşürdük. Sakin kalmalıydık. Bu karşılaşmayı kazansaydık kendimize üst sıralarda yer bulabilirdik. Ancak biz iyi bir takımız, iyi oynuyoruz. Yine pozisyonumuzu yükseltebilecek fikstüre sahibiz\" diye konuştu.



