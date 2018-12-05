Göztepe'de Hakan'ın sakatlık kabusu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında 3\'üncü Lig 1\'inci Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor\'u 3-0 yenerek avantaj yakalayan Süper Lig ekibi Göztepe, Hakan Çinemre\'yi kaybetti.

Maçın 25\'inci dakikasında acılar içinde yerde kalan 24 yaşındaki stoperin sağ diz ön çapraz bağı yırtıldı. Ameliyat olacak Hakan sezonu kapattı. Geçen sezon ligin 3\'üncü haftasında oynanan Trabzonspor maçı sonrası idmanda yine sağ diz çapraz bağı yırtılan Hakan Çinemre yaklaşık 7 ay futboldan uzak kalmıştı. Yine aynı bölgeden sakatlanan oyuncu sedyeyle maçı terk etti. Acılar içinde yerde kalan oyuncu gözyaşlarını tutamadı. Kariyerinde genç yaşına rağmen 3\'üncü kez çapraz bağlarından sakatlanan Hakan\'ın futbol hayatının riske girebileceği iddia edildi.

Kulüpten Hakan\'ın sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, \"Oyuncumuz Hakan Çinemre\'nin sağ dizinin ön çapraz bağında yırtık saptanmıştır. Operasyonu tamamlanan oyuncumuzun 6-7 aylık tedavi süreci öngörülmektedir\" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Fenerbahçe\'den transfer edilen Hakan, Göztepe\'nin Süper Lig\'de oynadığı Trabzonspor maçında 27, kupadaki Batman Petrolspor müsabakasında ise 90 dakika görev almıştı. Hakan bu sezon ise ligdeki Fenerbahçe randevusunda 1 dakika sahada kalabildi. Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Çengelköyspor\'a karşı 90 dakika oynayan Hakan için taraftarlar da sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yayınladı.

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