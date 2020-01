Göztepe'de Gouffran sevinci

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de geçen hafta evinde Teleset Mobilya Akhisarspor\'u 2-0 yenerek toparlanan Göztepe\'de Fransız futbolcu Yoan Gouffran, son 2 haftada teknik direktör Tamer Tuna\'nın gözüne girdi.

Sezon başında İngiliz ekibi New Castle United\'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak ilk haftalarda bekleneni veremeyen yıldız futbolcu, deplasmanda 0-0 sona Eren Bursasspor ve Akhisarspor karşılaşmalarında 90 dakika sahada kaldı. Kanatlarda görev yapan Gouffran iki maçta gol kaçırma rekoru kırsa da oynadığı futbolla hücuma oldukça hareket getirdi. Tayfur Bingöl\'den formayı kapan 31 yaşındaki futbolcu, taraftarın da beğenisini kazandı.

Göztepeli futbolseverler, sosyal medyada oyuncuya destek verdi. Her futbolcunun gol kaçırabileceğini belirten taraftarlar, \"Gouffran böyle oynasın yeter. Sen bu futbolu oyna, golleri biz kaçıralım\" gibi ifadeler kullanıldı. Kariyerinde Fransa\'nın Cean ve Bordeaux takımlarında da top koşturan Gouffran, resmi maçlarda 69 kez ağları havalandırmayı başardı. Forma rekabetinin üst seviyede yaşandığı Göztepe\'de diğer kanat oyuncusu Halil Akbunar\'ın da performansı teknik heyeti oldukça sevindirdi. Sezonun genelinde yedek kulübesinde oturan Halil, Akhisarspor karşılaşmasında 1 kez ağları havalandırdı. Her futbolcusundan verim almaya başlayan Tamer Tuna, \"Herkes sahada yer alabilmek için var gücüyle mücadele ediyor. Takımdaki bu hırs bizi iyi yerlere taşıyacak\" dedi.