T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe'de Gouffran sevinci

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yenerek toparlanan Göztepe'de Fransız futbolcu Yoan Gouffran, son 2 haftada teknik direktör Tamer Tuna'nın gözüne girdi

28 Kasım 2017 17:41

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de geçen hafta evinde Teleset Mobilya Akhisarspor\'u 2-0 yenerek toparlanan Göztepe\'de Fransız futbolcu Yoan Gouffran, son 2 haftada teknik direktör Tamer Tuna\'nın gözüne girdi.
Sezon başında İngiliz ekibi New Castle United\'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak ilk haftalarda bekleneni veremeyen yıldız futbolcu, deplasmanda 0-0 sona Eren Bursasspor ve Akhisarspor karşılaşmalarında 90 dakika sahada kaldı. Kanatlarda görev yapan Gouffran iki maçta gol kaçırma rekoru kırsa da oynadığı futbolla hücuma oldukça hareket getirdi. Tayfur Bingöl\'den formayı kapan 31 yaşındaki futbolcu, taraftarın da beğenisini kazandı.
Göztepeli futbolseverler, sosyal medyada oyuncuya destek verdi. Her futbolcunun gol kaçırabileceğini belirten taraftarlar, \"Gouffran böyle oynasın yeter. Sen bu futbolu oyna, golleri biz kaçıralım\" gibi ifadeler kullanıldı. Kariyerinde Fransa\'nın Cean ve Bordeaux takımlarında da top koşturan Gouffran, resmi maçlarda 69 kez ağları havalandırmayı başardı. Forma rekabetinin üst seviyede yaşandığı Göztepe\'de diğer kanat oyuncusu Halil Akbunar\'ın da performansı teknik heyeti oldukça sevindirdi. Sezonun genelinde yedek kulübesinde oturan Halil, Akhisarspor karşılaşmasında 1 kez ağları havalandırdı. Her futbolcusundan verim almaya başlayan Tamer Tuna, \"Herkes sahada yer alabilmek için var gücüyle mücadele ediyor. Takımdaki bu hırs bizi iyi yerlere taşıyacak\" dedi. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞİZMİR DHA SÜPER LigTeleset Mobilya AkhisarsporGöztepe FransızYoan GouffranTamer TunaSezonNew Castle UnitedEren BursassporAkhisarsporKanatlardaGouffranTayfur BingölGöztepeliHerSenKariyerinde Fransa Cean

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24