T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe'de Ghilas, Demba Ba'yı aratmadı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'la deplasmanda 1-1 kalıp son 4 haftaya Avrupa umudunu koruyarak giren Göztepe'de kayıp golcü Nabil Ghilas'ın performansı camiayı sevindirdi

24 Nisan 2018 15:49

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de Teleset Mobilya Akhisarspor\'la deplasmanda 1-1 kalıp son 4 haftaya Avrupa umudunu koruyarak giren Göztepe\'de kayıp golcü Nabil Ghilas\'ın performansı camiayı sevindirdi. Demba Ba\'nın yaşadığı sakatlıklar yüzünden 2 haftadır takımdan uzak kalması nedeniyle formayı sırtına geçiren Cezayirli forvet, 2-1 kazanılan Bursaspor ve son Akhisarspor maçlarında attığı gollerle takımına hayat verdi. Kazanılan 4 puana önemli etki eden Ghilas üzerindeki ölü toprağı  atmış oldu. Sezona iyi başlamasına rağmen önce sakatlanan ardından forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmayı dahi düşünen 28 yaşındaki oyuncunun kalan 4 maçta da Teknik Direktör Tamer Tuna\'nın ön önemli kozlarından biri olacağı öğrenildi. 
Hakkında birçok transfer dedikodusu çıkan Demba Ba\'nın ise iyileşmemesi taraftarı huzursuz etti. Adı sık sık eski takımı Beşiktaş\'la anılan Senegalli yıldızın Göztepe\'nin teklifini kabul etmediği, Başkan Mehmet Sepil\'in de Ba\'ya kızgın olduğu ileri sürüldü. Transfer dedikoduları yüzünden kadroya giremediği iddia edilen Ba\'nın cuma günü oynanacak Karabükspor karşılaşmasında da büyük ihtimalle forma giyemeyeceği vurgulandı.
Devre arasında Çin\'in Shanghai Shenhua ekibinden transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, 9 maçta 5 gol attı. Demba Ba\'nın yokluğunda oynayan Ghilas ise 17 maçta sarı-kırmızılı formayı terletti, 4 kez fileleri sarstı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA SPOR Toto Süper Lig Teleset Mobilya AkhisarsporAvrupaGöztepeNabil GhilasDemba BaCezayirliBursasporAkhisarsporKazanılanGhilasSezonaTeknik Direktör Tamer TunaAdıBeşiktaşSenegalliBaşkan Mehmet SepilBa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24