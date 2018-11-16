Göztepe'de Alpaslan rüzgarı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de milli maçların ardından evinde oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk, şu ana kadar sergilediği performansla camiadan tam not aldı.

Sezon başında Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Tetiş Yapı Elazığspor\'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu orta sahanın yükünü çeken isim oldu. Ligin geride kalan 12 maçında 10 kez görev yapan Alpaslan 7 kez sahaya ilk 11\'de çıkarken toplam 633 dakika sahada kaldı.

Süper Lig kariyerinde daha önce Kasımpaşa ve Eskişehirspor\'da da top koşturan tecrübeli futbolcu, ilk kez Göztepe ile gol sevinci yaşadı. Alpaslan 2-0 kazanılan Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında 1\'er kez fileleri sarsarak takımına önemli katkı verdi. Mücadeleci kimliği ile dikkatleri üzerine çeken Alpaslan, taraftarın da kısa sürede sevgilisi olmayı başardı. Öte yandan Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Atakan ve Deniz\'in yanı sıra sol bek Traore\'nin tedavilerine devam ediliyor.

