Göztepe, zirvedeki rakiplerine kök söktürdü

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de milli maçların ardından evinde lider Medipol Başakşehir\'le karşı karşıya gelecek Göztepe, bu sezon zirve yarışında yer alan rakiplerine kök söktürdü.

Özellikle Bornova Stadı\'nda çok önemli galibiyetlere imza atan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe, Kayserispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Beşiktaş\'ı yenerek taraftarını mest etti. Trabzonspor dışındaki rakiplerini İzmir\'de deviren Göztepe, zorlu Başakşehir sınavında da hedefini mutlak 3 puan olarak belirledi.

İç sahada en iyi performansı gösteren ikinci takım olan İzmir temsilcisi, 6 maçta 5 galibiyet almasını bildi. Yalnızca ilk haftada Yeni Malatyaspor\'a kaybeden Göztepe, evinde 11 gol atıp 5 gol yedi. Göztepe\'nin bu başarısında en büyük rolü ise taraftar oynadı. Son 2 sezonda da olduğu gibi bu sene de Bornova Stadı\'nı tıklım tıklım dolduran futbolseverler yaptıkları tribün şovlarla Göztepeli futbolcuların itici gücü, rakiplerinin de kabusu oldu.