Göztepe yönetimi, Beşiktaş maçı için stadyuma gitmeyebilir; "Beşiktaşlıları stada sokan TFF, Göztepelileri sokmuyor"

Bugün 20:30’da oynanacak Göztepe-Beşiktaş öncesi acil toplantı kararı alan Göztepe Yönetim Kurulu’nun, alınacak karar sonrası maça gelmeyebileceği öğrenildi.

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 20:30’daki Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi ev sahibi ekip Göztepe’nin yönetim kurulu flaş bir şekilde acil toplantı yapma kararı aldı. Toplantının ardından Göztepe Yönetim Kurulu üyelerinin maça gelmeme kararı alabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin alabileceği bu karara neyin neden olduğu bilinmezken, yönetimden sarı-kırmızılı taraftarlara da sükunet çağrısı geldi.

Göztepe yönetimi, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar neticesinde maçın oynanacağı stada taraftarın alınmayacağını ve stat çevresindeki taraftarların evlerine gitmesi konusunda uyarıda bulundu.

Göztepe taraftar grubundan açıklama

"TFF zorunlu dayatmayla çifte standart göstererek Beşiktaşlıların stada sokulması talimatını verdi. Yaklaşık 150 BJK taraftarı TFF tarafından kollanarak stada girdi. Başkanımız ve Göztepe yönetim kurulumuz bu dayatma ve çifte standarda karşı kulübümüzün kapılarını taraftara açmıştı.

Ama İçişleri Bakanlığı bunu engelledi. An itibariyle Beşiktaşlıları çifte standartla tribüne alan TFF Göztepelileri almıyor. Yöneticilerimiz onurlu bir dayanışma göstererek maça girmeyi reddetmiştir

Beşiktaşlıları stada sokan TFF, GSB ve İçişleri Bakanlığı Göztepelileri stada sokmuyor. Bu onurlu direnişte yönetimimizin arkasındayız."