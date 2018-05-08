Göztepe-Yeni Malatyaspor: 0-0

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Erdem Bayık (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx) - Sabri (xxx) (Dk. 84 Enes), Reis (xx), Kosanovic (xx), Leo (xx), Ngando (xx) (Dk. 73 Gouffran x), Poko (xx), Castro (xx), Tayfur (x) (Dk. 57 Demba Ba xx), Halil (x), Ghilas (x)

YENİ MALATYASPOR: Farnolle (xxx) - Chebake (xx), Sadık (xxx), Diallo (xx) (Dk. 80 Buğra), Cissokho (xx), Azubuike (xx), Eren (x) (Dk. 68 Gilberto x), Aytaç (xx), Meza (xx), Adem (xxx) (Dk. 90 Dia), Boutaib (xx)

SARI KARTLAR: Eren (Yeni Malatyaspor), Poko, Ghilas, Demba Ba (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig\'de geçen hafta Kardemir Karabükspor\'u 5-0 yenip çıkışa geçen Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Rakipleri Trabzonspor ve Sivasspor\'un puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremeyen Göztepe, 5\'inci sıraya yükselme fırsatını kaçırdı. Yeni Malatyaspor ise direkleri geçemezken bu sonuçla galibiyet hasretini 5 karşılaşmaya çıkardı.

8\'inci dakikada Sabri\'nin kullandığı serbest vuruşta, Kosanovic ceza sahası içinde topla buluştu. Sırp stoperin sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

17\'nci dakikada Sabri\'nin sağdan ortasında, Ghilas kafayı vurdu. Ancak top çerçeveyi bulmadı.

34\'üncü dakikada Aytaç\'ın pasında Adem ceza alanına girdi, bekletmeden vurdu. Kaleci Beto topu son anda kontrol etti.

55\'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Adem\'in şutunda top yan direkten döndü.

69\'uncu dakikada Yeni Malatyaspor\'da Gilberto\'nun şutunda top bu kez üst direkten oyun alanına geldi.

73\'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Demba Ba kaleci ile karşı karşıya kaldı. Senegalli yıldızın vuruşunda Fenolle topu son anda çeldi.

80\'inci dakikada bu kez Ghilas sol çaprazdan şutunu çekti ancak Yeni Malatyaspor savunmasına çarpan top kornere çıktı.

