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Spor

Göztepe, Wallace Reis'i gündemine aldı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Süper Lig'de cumartesi günü Kayserispor ile İzmir'de karşı karşıya gelecek Göztepe, stoper transferinde sona geldi

25 Ocak 2018 20:36

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Süper Lig\'de cumartesi günü Kayserispor ile İzmir\'de karşı karşıya gelecek Göztepe, stoper transferinde sona geldi. 
Galatasaraylı Ahmet Çalık ve eski Beşiktaşlı Luiz Rhodolfo ile görüşen sarı-kırmızılılar, Brezilya\'nın Vitoria takımında forma giyen Wallace Reis\'i gündemine aldı. Geçen sezon Gaziantepspor forması da giyen 30 yaşındaki Brezilyalı ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlandı. Reis\'in hafta sonu oynanacak Kayserispor karşılaşmasında tribünde olacağı iddia edildi. Futbol yaşamına şu anki kulübü Vitoria\'da başlayan deneyimli stoper, Corinthians ve Flamengo\'da da görev aldı. Gaziantepspor\'da 2016-17\'de 14 maça çıkan Brezilyalı bin 216 dakika sahada kaldı. Göztepe\'nin yabancı kontenjanında yer açmak için Fransız futbolcu Mathieu Peybernes\'le yolları ayıracağı vurgulandı.

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