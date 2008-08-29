Göztepe tutkusu yuva yıktı

GÖZTEPE Spor Kulübü'nü satın alma girişiminde bulunan İzmirli işadamı Burak İkizoğlu'nun 8 yıllık eşi Yasemin İkizoğlu, ‘satın alma işinin aile içindeki mutluluğu bitirdiği’ gerekçesiyle boşanma davası açtı. Yasemin İkizoğlu dava dilekçesinde, eşinin Göztepe'yi satın alma girişiminde bulunduğu süretle birlikte maddi sıkıntıya girdiğini, bunu da eve yansıttığını belirtti.





Bir dönem, Göztepe Spor Kulübü'nün hisselerini satın alma girişiminde bulunan ecza deposu sahibi İzmirli işadamı Burak İkizoğlu'nun eşi Yasemin İkizoğlu, boşanmak için avukatı aracılığı ile İzmir Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Yasemin İkizoğlu, aile içi mutluluklarının, eşinin Göztepe'yi satın alma girişimiyle bittiğini iddia etti. Yasemin İkizoğlu, eşinin Göztepe’nin hisselerini satın alıp, başkanlık sevdasına tutulduğunu ve medyada geniş şekilde yer almaya başladıktan sonra kişisel sorunlarının başladığını iddia etti.





Burak İkizoğlu'nun bu zor süreçte yaşadığı bütün sıkıntıları evine yansıttığını iddia eden Yasemin İkizoğlu, eşine elinden geldiği kadar destek olmaya çalıştığını, ancak maddi anlamda karşılıksız çıkan çeklerle başlayan haciz işlemleriyle sorunun daha da büyüdüğünü söyledi.





İki çocuk annesi olan Yasemin İkizoğlu boşanma dilekçesinde, eşinin 2005 yılında silahlı saldırıya uğramasıyla olayın sadece maddi sorun olmaktan çıkıp, can korkusuna dönüştüğünü ileri sürdü. Bu silahlı saldırıdan sonra küçük çocuklarını koruma tedirginliği içinde yaşamaya başladıklarını anlatan Yasemin İkizoğlu, bu korku dolu günlerinin müşterek haneyi terk etmek zorunda kalmalarına, göçebe gibi yaşamaya başlamalarına neden olduğunu anlattı.





Yasemin İkizoğlu boşanma dilekçesinde tüm bunlarla birlikte eşinin her ortamda başka başka insanların huzurunda kendisine ağır sözlerle hakarette bulunduğunu ve sonunda bu koşullarda yaşamaya dayanamayıp, ailesinin yanına sığındını ileri sürdü.





Boşanmak için eşinden tazminat istemeyen Yasemin İkizoğlu, kendisi için ayda 1000 YTL, çocuklarına da ayrı ayrı 500'er YTL nafaka talep etti. Yasemin İkizoğlu, çocuklarının velayetinin kendisine bırakılmasını da talep etti.





Burak İkizoğlu'nun ise eşi Yasemin'in açtığı davada boşanma dilekçesindeki iddialarına karşılık mahkemeye henüz yanıt vermediği öğrenildi



