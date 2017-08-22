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Spor

Göztepe transfer çalışmalarına hız verdi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'in ilk 2 haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalıp, Kayserispor'a deplasmanda 1-0 yenilen Göztepe, cumartesi günü Bornova Stadı'nda seyircisiz oynanacak Trabzonspor maçı öncesi transfer çalışmalarına hız verdi

22 Ağustos 2017 15:52

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'in ilk 2 haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalıp, Kayserispor\'a deplasmanda 1-0 yenilen Göztepe, cumartesi günü Bornova Stadı\'nda seyircisiz oynanacak Trabzonspor maçı öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.
Hajduk Split\'te görev yapan Hırvat stoper Zoran Nizic\'le hafta sonu sözleşme imzalamayı planlayan sarı kırmızılıların, orta saha ve kanatlara da takviye yapacağı ve gündemine Emrah Başsan\'ı aldığı iddia edildi. Geçen sezon geldiği Galatasaray\'da bir türlü şans bulamayan ve sezonu Çaykur Rizespor\'da kiralık olarak geçiren Emrah\'ın bir kez daha başka takıma kiraya verileceği belirtildi.
Antalyaspor\'da yıldızı parlayan 25 yaşındaki futbolcu için Göztepe\'nin ısrarcı olduğu ifade edilirken, Galatasaray\'la görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. Emrah için Göztepe\'nin yanı sıra Süper Lig\'in diğer ekiplerinden Alanyaspor\'un da nabız yokladığı öğrenildi.
Önceliği savunma transferine veren Göztepe\'nin, Emrah\'ın yanı sıra bir de defansif orta saha oyuncusuyla ilgilendiği vurgulandı. Futbola İstanbul\'da başlayan Emrah, amatör olarak transfer olduğu Pendikspor\'da profesyonelliğe adım attı. Antalyaspor\'un 2011\'de aldığı Emrah, Süper Lig\'de 121, 1\'inci Lig\'de 36, 2\'nci Lig\'de 42 maça çıkıp, 33 gol attı.

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