Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA) - GÖZTEPE\'de maça dakikalar kala şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli kalecisi Beto Pimparel, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Kasığından sorun yaşayan 35 yaşındaki file bekçisi son anda kadrodan çıkarıldı ve eldivenleri Günay giydi.

SÜPER Lig\'de ilk 2 haftada 4 puan toplamayı başaran Trabzonspor, Göztepe maçına Burak Yılmaz\'dan yoksun çıktı. Geçen hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe müsabakasının 20. dakikasından sakatlanıp yerini Ndoye\'a bırakan deneyimli golcünün sakatlığını atlamadığı bildirildi. Kafileyle İzmir\'e gelen Burak, takım arkadaşlarını tribünden izledi. Aynı maçta burnu kırılan orta saha oyuncusu Juraj Kucka ise maskeyle sahadaki yerini aldı. Teknik Direktör Ersun Yanal, Burak\'ın yokluğunda santrforda Rodallega\'ya şans verdi. Yanal, Fenerbahçe maçında farklı olarak Bero\'nun yerine orta alanda Bongonda\'yı oynattı.

GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna da kadroda rotasyona gitti. Genç teknik adam, son transfer Adama Traore\'yi on bire monte etti. Traore, Shcwechlen\'in yerine sol bekte görev alırken, sakatlığı nükseden Gouffran Kayserispor deplasmanında olduğu gibi Trabzonspor mücadelesinde de oynayamadı. Tamer Tuna, Fransız futbolcunun yokluğunda Tayfur\'a şans tanıdı. Geçen hafta Gouffran\'ın yerine Halil forma giymişti.

GEÇEN sezon Eskişehirspor\'la oynanan 1. Lig Play-Off finalinde Eskişehirspor maçında çıkan olaylar yüzünden 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Trabzonspor müsabakasına da taraftarından yoksun çıktı. Yaklaşık 300 Trabzonsporlu futbolsever ise kale arkası tribününden takımlarını destekledi. Göztepe, 5. haftada oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında taraftarıyla buluşacak. İzmir emniyeti maçtan önce Bornova Stadı çevresinde yine geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, stada hiçbir Göztepeli\'nin yaklaşmasına izin vermedi.