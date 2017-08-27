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Göztepe-Trabzonspor Ek Notlar

İZMİR'de oynanan Göztepe-Trabzonspor maçı öncesi protokol tribünün önünde gerginlik yaşandığı öğrenildi

27 Ağustos 2017 02:27

İZMİR\'de oynanan Göztepe-Trabzonspor maçı öncesi protokol tribünün önünde gerginlik yaşandığı öğrenildi. Protokol tribününde Trabzonsporlu yöneticilere 25 kişilik kontenjan ayrıldığı ancak bazı idarecilerin yakınlarını da stada sokmak istediği belirtildi. Statta görevli özel güvenlikçilerin 25\'ten fazla kişiyi tribüne almak istememesi üzerine tartışma yaşandığı ifade edildi. Olaya müdahale eden Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya\'nın yönetici yakınlarının tribüne girmesini sağlayarak tartışmanın büyümesine önlediği bildirildi.

 

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GöztepeTrabzonsporProtokolTrabzonsporluStattaOlayaGöztepe Başkan Vekili Talat Papatya

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