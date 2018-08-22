Göztepe telafi peşinde

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de önce Yeni Malatyaspor ardından Galatasaray\'a yenilerek 2\'de 0 yapan Göztepe\'de teknik direktör Bayram Bektaş, Fenerbahçe müsabakasında kayıpları telafi edeceklerini söyledi.

Özellikle Galatasaray deplasmanında oynanan futboldan memnun kaldığını ancak puan alamadıktan sonra bazı şeylerin önemini yitirdiği söyleyen Bektaş, \"İyi mücadele ediyoruz, koşuyoruz, baskı yapıyoruz ama sonuç alamıyoruz. Bu beni çok üzüyor. Belki taraftarımız sergilediğimiz duruştan dolayı mutludur ancak artık sonuç almanın zamanı geldi. Fenerbahçe karşısında hak ettiğimiz skoru alacağız. Galatasaray müsabakasında rakibi sahasında hapsettik, bir ara ceza sahalarından dahi çıkamadılar. Fenerbahçe\'ye karşı da böyle oynayacağız. Bu kez sonuç da alacağız\" dedi.

Göztepe\'nin içeride dışarıda rakibine baskı yapacağını belirten Bektaş, \"Biz Bornova Stadı\'nda da Türk Telekom Stadı\'nda da oyunumuzu sergiledik. Bu şekilde yola devam edeceğiz. Nerede olursa olsun Göztepe ağırlığını ortaya koyacaktır. Kafamdaki sistem korkak futbolu kabul etmez\" yorumunu yaptı.

GÖZTEPE\'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda kaleci Beto ve orta saha Poko\'nun cezaları sona erdi. İki futbolcunun takıma katılması teknik heyeti rahatlatırken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan (PFDK) 2 maç ceza alan Castro ise cumartesi günü sahada olmayacak. Sakatlıkları bulunan stoper Kadu ve orta saha Atakan da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Galatasaray karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmeyen Cezayirli golcü Ghilas\'ın ise Fenerbahçe sınavında yine düşünülmediği bildirildi.