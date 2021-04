Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: Bizim önümüz aydınlık

Süper Lig'de kötü gidişi sonlandıramayan Göztepe'de takımıyla çıktığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle henüz 3 puanla tanışamayan Teknik Direktör Ünal Karaman, tüm istatistiklerde iyi yolda olduklarını, çalışmalarının meyvelerini mutlaka alacaklarını söyleyerek "Bizim önümüz aydınlık" dedi.



Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın kendisi göreve gelmeden önce ve geldikten sonraki oyun verilerini paylaşarak, "Geldiğimiz andan itibaren takıma oyun karakteri vermeye çalışıyoruz. Biz asla pasif, kendi sahasında kalan, rakibin oyun gücünü kabul eden bir Göztepe takımını olamayız. Bunu kendi oyun karakterime yakıştıramıyorum" dedi.



Ligin ilk yarısına göre rakipten top kazanma sürelerini 13 saniyeden 8.7 saniyeye düşürdüklerini, rakiplerinin top kazanma süresinin 11.7'den 15.3'e yükseldiğini kaydeden Karaman, "Hep dedik ki futbolseverlere seyir zevki sunan bir Göztepe olalım. Benim saha içerisinde görev verdiğim oyuncu hiçbir zaman inandığı davadan, futbol karakterinden taviz veren oyuncu olamaz. Oynayan veya oynamayan diye farklı bir tavır içerisinde olması da söz konusu değildir. Biz her daim kendisini geliştiren bir takım olma yolunda çabamız artarak devam edecek. Bütün bunları yaparken fizik kalitemizin hep üst düzeyde olması gerekiyor" diye konuştu. Ünal Karaman, hala bazı eksiklerinin olduğunu belirtti.

"Benim oyuncum korkmaz"

Ünal Karaman, "Benim oyuncum korkmaz, benim oyuncum geri adım atmaz. Her maçın bir hikayesi vardır ama bu hikayenin içerisinde biz de gece gündüz demeden, varımızla yoğumuzla bu büyük camiaya hizmet etmeye çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Göztepe'nin çok büyük bir camiaya sahip olduğunu hatırlatan Karaman, "Biz geri adım atan bir takım elbette olmayız. Biz içimizdeki isyan duygusuyla, akılcı bir planlama ve stratejiyle hem antrenman planını yapan, hem de maçta bunu sonunca yansıtan bir takım olacağız. Tabii ki bu bir süreç. Bugünden yarına ben oldum mantığıyla değil. Bu sporun ruhuna aykırı olur" diye konuştu.

"Önümüz aydınlık"

Ünal Karaman, hayatının hiçbir döneminde şansla iş yapmadığını belirterek şöyle konuştu: "Bulunduğumuz koltuk her daim bize güç verdi ama bulunduğum her noktada o koltuğa güç veren oldum. Oyuncular benim kardeşim, camia içerisindeki ağabeylerim, saygı duyduğum büyüklerim. Küçükler de benim kardeşim. Onun için profesyonel yapı içinde düşünen olmadığım için ve Göztepe Kulübü gibi güzel bir kulübün teknik direktörü olduğum için bütün samimiyetimle söylüyorum; bizim önümüz aydınlık. Başkanla da 3-4 toplantıda aynı konuları konuştuk. Burayı bir hobi gibi görmüyorum. Profesyonel iş olmadı gideriz diye görmüyorum. 2.5 yıllık sözleşmem var ve ben bu süreyi çok daha uzatıp burada büyük başarılar kazanmak istiyorum. Zor bir süreç biliyoruz ama görünen o ki oyuncularımızla beraber bu camianın vereceği destekle beraber bunların üstesinden geleceğiz." İnanmadığı bir davanın içerisinde olmayacağını kaydeden Karaman, "Hayatımın hiçbir evresinde de bir kişiden, Allah'ın bir kulundan bir iteleme görmemişimdir, kazıya kazıya tırnaklarımla geldim bulunduğum her mevkiye. Daha fazlası olur muydu, onu da futbolun paydaşlarının vicdanına bırakıyorum. Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz. Göztepe emin ellerde" dedi.