T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe Teknik Direktörü Tuna: "Göztepe'de disiplinsizlik olamaz" 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 5-1 yenilerek bu sezonun en ağır mağlubiyetini alan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna önemli açıklamalarda bulundu

09 Nisan 2018 16:17

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de deplasmanda Beşiktaş\'a 5-1 yenilerek bu sezonun en ağır mağlubiyetini alan Göztepe\'de teknik direktör Tamer Tuna önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada oyundan çıkarken kendisine tepki gösteren kaptan Selçuk ve gereksiz yere ikinci sarı kartı görerek oyundan atılan Rotman konusunda görüş bildiren Tuna, takımda disiplinsizliğin kesinlikle olmadığını söyledi. Tüm takımın saygı çerçevesinde bir sezon geçirdiğini anlatan Tuna, \"Beşiktaş karşılaşmasında istemediğimiz bir skor aldık. Oyuncularımız maçta ortaya çıkan tablo sonrası çok üzgündü. Ben Selçuk\'u devre arası oyundan alacaktım sonra planım değişti, 49\'uncu dakikada oyundan çıkardım. Selçuk sadece kolundaki bileklikleri yere attı. Ancak bu hareket Beşiktaş maçından alınan kötü sonuçla ilgiliydi. Göztepe\'de kimse kimseye saygıda kusur etmedi, etmez. Disiplinsizlik gibi bir şey bizim takımımızda olamaz\" dedi. 
\"POKO VE TAYFUR\'UN TARTIŞMASI POZİSYON GEREĞİDİ\"
Rotman\'ın gördüğü kırmızı kartı da değerlendiren Tuna, \"Maçın ardından çok üzgündü. Yönetmelikte ceza yaptırımı var. Mutlaka gereken yapılır. Poko ve Tayfur\'un tartışması ise pozisyon gereğiydi. Tüm takımlarda bu tür durumlar yaşanabilir. Sadece Beşiktaş karşılaşmasında hiçbirimiz böyle bir sonuç beklemiyorduk. Herkes çok üzgündü\" diye konuştu. 
\"GÖZTEPE\'Yİ YIPRATMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ\" 
Demba Ba\'nın çok değerli bir oyuncu olduğunu yakın çevresine vurgulayan genç teknik adamın, \"Maalesef maçtan önce yapılan açıklamalar algı yaratılmasına neden oldu. Göztepe\'yi yıpratmaya kimsenin gücü yetmez, kimse bizi yıpratamaz\" dediği belirtildi. 
Pazar günü zor günler geçiren Bursaspor\'u konuk edecek sarı-kırmızılılar maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-Kırmızılı ekipte, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Rotman\'ın yanı sıra aynı karşılaşmada sarı kart gören Tanju da cezalı duruma düştü. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA Spor Toto Süper LigBeşiktaşGöztepeTamer TunaKarşılaşmadaSelçukRotmanTunaTümOyuncularımızBen SelçukAncakDisiplinsizlikVE TAYFUR TARTIŞMASI POZİSYON GEREĞİDİ" RotmanYönetmelikteMutlakaPoko

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24