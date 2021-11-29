Göztepe teknik direktörü Nestor El Maestro: Bu gece ya kazanacağız ya da öleceğiz

Göztepe teknik direktörü Nestor El Maestro, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Maestro, maçın önemine dikkati çekerken "Bugün ya kazanacağız ya öleceğiz. Bunun için sahaya çıkacağız. Ben Türkiye'ye bu maç için geldim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe'yi İzmir'de ağırlayan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, maç öncesinde açıklamalar yaptı ve şunları kaydetti:

"Çok fazla önlem almadık. Bugün ya kazanacağız ya öleceğiz. Bunun için sahaya çıkacağız. Ben Türkiye'ye bu maç için geldim. Bugün gerçekten Türkiye'nin en iyi taraftar grubunun önünde oynamaya çıkıyoruz. Hoca olduğunuzda her maç en önemli maçtır. Bu maç onlardan biri. Aynı zamanda bu maç birçok nedenden ötürü özel bir maç. Futbol romantik bir oyundur. Her şeyi değiştirmek için bu maçı kullanacağız. Biz son 4 maçtır taraftarımızın önünde gol bulamadık. En formda, en hazır oyuncularımı seçtim. Onlar gerekeni yerine getirecektir. Daha etkili olacağız."