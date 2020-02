Göztepe Teknik Direktörü Bektaş: "Rakibimizden çekinmiyoruz"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig\'de üst üste Kayserispor ve Trabzonspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Göztepe, pazar günü evinde karşılaşacağı Atiker Konyaspor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken teknik direktör Bayram Bektaş rakiplerinden çekinmediklerini söyledi.

Yeşil-beyazlıların iyi bir takım olduğunu anlatan Bektaş, \"Konyaspor her maça iyi organiza olabilen bir takım. Kendi sahamızda ve taraftarımız önünde galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyoruz. Konyaspor\'u küçümsemiyoruz ancak rakibizden de çekinmiyoruz. Arkamıza taraftar desteğini alıp kendi oyunumuzu yansıtınca inanılmaz bir motivasyona sahip oluyoruz. Yine iyi futbol ve sonuç bekliyoruz\" diye konuştu.

Takımına olan güvenin her zaman üst seviyede olduğunu ifade eden Bayram Bektaş, \"Trabzonspor galibiyeti gösterdi ki Göztepe her sahada aynı şekilde oynayacak kapasitede. Bu da bizim kendimize ne kadar güvendiğimizin göstergesi. Kaybettiğimiz Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında öne geçebilecekkken kayıp yaşadık. Sadece pozisyonları değerlendirememiştik. İnanıyorum yakaladığımız bu seri sürecek\" ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren orta saha Poko ve golcü Cikalleshi\'nin tedavileri sürürken, iki oyuncunun Konyaspor maçında görev alıp alamayacakları hafta sonu netleşecek.