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Spor

Göztepe, stoper arayışında rotayı yurt içine çevirdi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de ilk 3 haftayı 4 puanla kapatan Göztepe, stoper arayışında rotayı yurt içine çevirdi

30 Ağustos 2017 15:18

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de ilk 3 haftayı 4 puanla kapatan Göztepe, stoper arayışında rotayı yurt içine çevirdi.
Daha önce Hajduk Split\'ten Zoran Nizic ve İtalyan ekibi Bologna\'nın İsveçli savunmacısı Filip Halender\'le ilgilenen sarı kırmızılıların Beşiktaşlı Aleksander Milosevic\'te karar kıldığı öğrenildi. Yönetim Nizic ve Halender için istenen bonservis ücretlerini yüksek bulurken, teknik direktör Tamer Tuna\'nın tercihini Beşiktaş\'tan tanıdığı Misolevic\'ten yana kullandığı belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin, teknik heyet tarafından U21 takımına gönderilen Sırp asıllı İsveçli oyuncuyu makul bir bonservis bedeliyle Göztepe\'ye vereceği bildirildi. Bu arada Göztepe\'nin Beşiktaş\'ta forma şansı bulamayan golcü Mustafa Pektemek\'i de resmen istediği belirtildi.
Futbola İsveç\'in Vasalund takımında başlayan Milosevic, AIK Solna\'da profesyonel olduktan sonra, 2014-15 sezonun devre arasında Beşiktaş\'a geldi. Siyah beyazlılarda bir türlü beklentiyi karşılayamayan 25 yaşındaki stoper, 2 lig ve 5 kupa maçında görev yaptı. 5 kez İsveç Milli Takımı\'nda oynayan Milosevic\'i Beşiktaş daha önce Almanya\'nın Hannover 96 ve Darmstadt 98 takımlarına kiralamıştı. Süper Lig\'de Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını giyen Mustafa Pektemek ise 191 maçta 48 gol attı. Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Erzurum\'da sürdüren sarı kırmızılılarda orta saha oyuncusu Segbefia\'ya birçok 1\'inci Lig takımının teklif yaptığı belirtildi. Kadroda düşünülmeyen Togolu futbolcunun uygun bir rakama satılması bekleniyor. 

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