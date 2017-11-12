Göztepe Stadı'ndaki çalışmalar sorunsuz ilerliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - GÜRSEL Aksel Tesisleri\'nin yerine inşaa edilecek UEFA standartlarında, 20 bin 35 kişi kapasiteli Göztepe Stadı\'nda çalışmalar sorunsuz bir şekilde sürüyor. Stadın 14 Haziran’daki ihalesini 218 milyon 900 bin TL karşılığında kazanan Rönesans Holding\'e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ\'nin iş makineleri yoğun bir tempoyla faaliyet gösterirken, Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi ismi verilecek tesisin 550 gün için biteceği bildirildi. Başbakan Binali Yıldırım\'ın İzmir\'in kurtuluş günü olan 9 Eylül\'de attığı sembolik törenin ardından bir tek Göztepe Stadı sorunsuz bir şekilde ilerledi. Aynı gün yine Yıldırım tarafından temelleri atılan Karşıyaka ve Alsancak statlarında ise sürekli problem çıktı.

Alsancak Stadı\'na otopark mevzuatı gerekçesiyle Konak Belediyesi ruhsat vermezken, Karşıyaka Stadı\'nın da imar planı değişikliğine itirazlar geldi. Bizzat Göztepe Başkanı Mehmet Sepil\'in yer aldığı projeye itirazlar olsa da tesisin ruhsatı hiçbir engele takılmadan verildi.

Mehmet Sepil, Göztepe tarihinin en önemli projesi dediği stadın sadace 2 haftada bir kullanılmayacağını, 24 saat yaşayan bir yapı olacağını söyledi. Statta otopark, halka açık spor alanları, müze, idari alanlar, fitness merkezleri, sosyal alanlar ve çocuk eğlence yerleri olacağını belirten Sepil, \"Göztepe, 92 yıldır stadını bekliyor. Artık bizim kendi stadımız olacak. Burası sadece futbol maçlarının yapıldığı yer haline gelmeyecek. Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi, tüm bölge halkına hizmet edecek. Gençler, çocuklar ve alileler her daim tesisten yararlanacak\" diye konuştu.

Stadına bir an önce kavuşmak için gün sayan Göztepe, tesisleşmede de dev bir adım attı. Torbalı Belediyesi tarafından Pancar mevkiinde Göztepe\'ye tahsis edilen arazide yapılacak altyapı tesisleri için geri sayıma geçildi. Göztepe Futbol Okulu ismini alacak tesislerin lansmanı yarın gerçekleştirelecek. Belediye Kültür Merkezi\'nde saat 15.30\'da yapılacak tanıtıma AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yöneticileri, futbolcular ve teknik heyet katılacak.

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