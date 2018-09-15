Göztepe sporcusu Fulya Ünlü, rüzgar sörfünde dünya ikincisi

İZMİR, (DHA)

Göztepe\'nin milli sporcusu Fulya Ünlü, Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) Kadınlar Slalom Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak Türkiye\'nin gururu oldu.

Danimarka\'da 9-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen yarışlara 19 ülkeden 82 sporcu katılırken, Fulya ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Göztepe Spor Kulübü yayınladığı mesajda genç sporcuyu kutladı. Fulya ise Göztepe armasını taşıdığı için gurur duyduğunu söyledi. Organizasyonda hem kulübünü hem de ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirten Fulya Ünlü, \"Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Göztepe\'de daha nice başarılar yakalamak istiyorum. Armamızı taşımak benim için büyük gurur ve mutluluk\" dedi.

FOTOĞRAFLI