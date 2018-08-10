Göztepe şölenle başlayacak

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig\'de pazar günü evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçıyla sezonu açacak Göztepe\'de taraftarlar biletleri çıktığı gibi tüketti. Bornova Stadı\'nda 21.45\'te başlayacak müsabakada 270 TL\'den satışa sunulan VIP, 162 TL olarak belirlenen numaralı tribün ve 22 TL olan kuzey kale arkası biletlerine hücum eden futbolsever yeni sezon için geri sayıma geçti. Geçen sezon taraftara açık 15 iç saha karşılaşmasının hepsinde tribünleri tıklım tıklım dolduran sarı-kırmızılıların pankart, atkı ve flamalarla görsel şov yapacağı öğrenildi. Takımlarını merakla bekleyen taraftarların maç öncesi futbolcuları kaldıkları otelden stada uğurlamak için de organizasyon yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Göztepe\'de bu sezon dümene geçen teknik direktör Bayram Bektaş\'ın yanı sıra kadroya dahil olan Gassama, Grillo, Titi, Yasin, Deniz, Samed Ali ve Alpaslan da ilk defa Bornova Stadı\'nın atmosferini görecek. Bayram Bektaş, muhteşem tribünlerin önüne çıkacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında camiaya layık bir oyun sergileceklerini belirten genç teknik adam, \"Geçen sezon ilk 2 maçta taraftarımız ceza nedeniyle takımı destekleyememişti. Bu sezona ise harika bir ambiyansla başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Biz de taraftarımızın desteğiyle güzel bir başlangıç yapacağız\" dedi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan stoper Kadu ve orta saha Atakan forma giyemeyecek. Kampta sakatlanan golcü Ghilas\'ın ise maçın gidişatına göre süre alacağı öğrenildi.