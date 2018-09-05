Göztepe, Scarione ve Ghilas'ı değerlendirecek

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de ilk 4 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Göztepe\'de transfer sezonunda elde kalan oyuncular Oscar Scarione ve Nabil Ghilas, teknik direktör Bayram Bektaş tarafından zoraki de olsa değerlendirilecek.

Kulübe yıllık 15 milyon TL maliyeti olan iki futbolcunun oturdukları yerden para kazanamayacağını belirten Bayram Bektaş, \"Lisansı çıkmayan Scarione çalışmalarını sürdürecek. Devre arasına kadar idman yapacak. Ardından ara transfer döneminde değerlendirme olacak. Ghilas ise ihtiyaç duyulduğu zaman görev alabilecek. Sonuçta para alacaklar mutlaka çalışacaklar\" dedi.

Ghilas\'ın devre arasına kadar çalışmalara katılacağı, ligdeki rotasyonda yer alacağı ve kupa maçlarında görev yapacağı bildirildi. Yabancı kontenjanı dolu olan Göz-Göz\'de Scarione\'nin ise devre arasına kadar lisansı çıkamayacak.

Göztepe\'den garanti 1 milyon 200 bin Euro kazanan Oscar Scarione, geçen sezon İsrail\'in Maccabi Tel Aviv takımından transfer edildi. İlk haftalarda olumlu bir görüntü ortaya koyan Arjantinli futbolcu ikinci yarıda ise adeta yokları oynadı. Sarı-kırmızılılarla toplam 17 maça çıkan 33 yaşındaki orta saha 2 gol ve 2 asistle oynadı. Sezon başında BŞB Erzurumspor ve Akhisarspor\'un talip olduğu Scarione takımdan ayrılmak istemedi. Yine geride kalan senede Gaziantepspor\'dan gelen Ghilas\'ın da 750 bin Euro garanti ücreti olduğu ifade edildi. Ghilas, geçen sezon 750 bin Euro bonservisle alınmıştı. Göztepe\'de 2017-18\'de 21, bu sezon ise 1 maça çıkan Cezayirli 6 kez gol sevinci yaşadı. Ghilas\'a da yaz döneminde Süper Lig\'de birçok kulüp talip olmuş ancak 28 yaşındaki futbolcu Göztepe\'den ayrılmak istememişti.