Göztepe, Poko'nun sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Andre Poko'nun sözleşmesinin feshedildiğini kamuoyuna duyurdu. İzmir ekibi yaptığı açıklamada, "Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir" ifadelerine yer verdi.

İşte Göztepe'den yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Andre Poko, kulübümüz ile yaptığı sözleşmenin imza tarihinden itibaren kamplara sürekli ve mazeretsiz olarak geç katılım sağlayarak birçok kez ciddi anlamda sözleşmesini ihlal etmiştir. Sezon başı kampına da 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir.

Kulübümüz, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir.

Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız."