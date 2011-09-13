Göztepe Parkı için karar çıktı

T24 - 2005 yılında dini tesis alanı olarak ilan edilen Kadıköy'deki Göztepe Parkı'nın ''Park ve Dinlenme Alanı'' olarak kalmasına karar verildi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantılarının ikinci birleşimini gerçekleştirdi.



Toplantıda, bir kısmı 2005 yılında cami yapılması amacıyla dini tesis alanı ilan edilen Kadıköy'deki Göztepe Parkı'nın ''parklar ve dinlenme alanı olarak belirlenmesi'' talebi değerlendirildi.



İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Göztepe Parkı'nın fiilen park olarak kullanılması dolayısıyla ''park ve dinlenme alanı'' olarak belirlenmesi gerektiği bildirildi.



Komisyonun düzenlemesini görüşen meclis, HAS Partili üye Ahmet Sadıkoğlu'nun ret oyuna karşın AK Parti ve CHP grubunun oylarıyla rapor doğrultusunda karar verildi.







