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Spor

Göztepe, Norveç'te avantaj peşinde

İZMİR, (DHA) -  TÜRKİYE'yi Challenge Cup'ta temsil edecek Göztepe Erkek Hentbol Takımı, 3

17 Kasım 2018 15:12

İZMİR, (DHA) - 

TÜRKİYE\'yi Challenge Cup\'ta temsil edecek Göztepe Erkek Hentbol Takımı, 3. Tur ilk maçında yarın Norveç temsilcisi OIF Arendal’a konuk olacak.
Sparebanken Sür Amfi Salonu\'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.00\'de başlayacak. Antrenör Adnan Öztürk ilk müsabakada avantajlı bir skor elde etmek istediklerini belirterek, \"Evimizde taraftarımızın desteği ile turu geçmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden Norveç\'ten bize yarayacak sonucu almayı hedefliyoruz\" dedi.
Uçan Adamlar, Arendal ile 25 Kasım Pazar günü Bornova Atatürk Spor Salonu\'nda rövanş maçına çıkacak.

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