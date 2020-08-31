Göztepe'nin yüzde 50 hissesinin devri için İsviçreli yatırım şirketi devreye girdi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna hazırlanan Göztepe'nin İsviçreli bir yatırım şirketiyle ortak olacağı iddia edildi.

Hisse devri konusunda Katar ve ABD'li yatırımcılarla görüşen Başkan Mehmet Sepil'in İsviçreli fon şirketiyle de bir araya geldiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün yüzde 50'sinin devri konusunda görüşmeler yapıldığı ve kısa süre içinde 70 milyon Dolar üzerinden ortaklık sözleşmesi imzalanabileceği bildirildi.



ABD'li şirketin ise Göztepe'nin yüzde 70'lik hissesine talip olduğu ve 110 milyon dolar yatırım ücretini gözden çıkardığı öğrenildi. Başkan Sepil'in Göztepe hisselerinin tamamını devretmeye ise sıcak bakmadığı ve kulübün yönetiminde yine söz sahibi olacağı kaydedildi.

2014'te 7.5 milyon dolara devralmıştı

Başkan Sepil, 2014 yılında Göztepe'yi Altınbaş Holding'ten 7 milyon 500 bin dolar bedelle devralmıştı. Göztepe'yi 2. Lig'de alan Sepil, takımı 3 senede Süper Lig'e taşıyıp 3 yıldır bu ligde kalıcı yaptı.



Sportif başarı ve tesisleşmeyle kulübün marka değerini artıran Sepil, sarı-kırmızılılara 95 yıllık tarihinin ilk stadı olan Gürsel Aksel Stadı ve Adnan Süvari Tesisleri'ni de kazandırdı. (DHA)

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