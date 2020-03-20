Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Napoleoni 'evde kalın' çağrısı yaparak egzersiz örnekleri gösterdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin İtalyalı oyuncusu Stefano Napoleoni, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından ülkesindeki duruma dikkat çekerek, futbolseverlere 'evde kalın' çağrısı yaptı.

Göztepe'nin İtalyalı oyuncusu Stefano Napoleoni çektiği videoda ülkesinde yaşanan ölümlere dikkat çekerek “Hepimizin bildiği gibi çok zor süreç yaşıyoruz. Evimizde kalmamız lazım. Fakat evde kalmamız spora devam edemeyeceğimiz anlamına gelmez" dedi.

"Sağlımıza dikkat etmemiz ve fit kalmamız gerekiyor. Size evde yapabileceğiniz birkaç hareket göstereceğim. Birtan’la beraber başlıyoruz” diyen Napoleoni, “Herkesin yapabileceği, kolay bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Lütfen evlerinizde kalın. Ailenizle keyifle vakit geçirin ve sağlıklı kalın. Gösterdiğimiz egzersizleri yapın ve evde kalın. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımının ikinci golünü atan Napoleoni, gol sevincinde Roma’nın simgesi Kolezyum dövmesini gösterip İtalya'ya destek vermişti.