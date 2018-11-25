Göztepe lider Başakşehir'i konuk ediyor

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de son olarak deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'a 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Göztepe yarın evinde liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir\'le karşı karşıya gelecek.

Bornova Stadı\'nda Bülent Yıldırım\'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00\'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren sol bek Adama Traore dışında eksik bulunmazken, maçın bilet fiyatları VIP tribünü 270 TL, Kapalı 162 TL, Kuzey Kale Arkası 22 TL ve Misafir Tribün 28.5 TL olarak belirlendi.

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş kritik karşılaşmaya iddialı hazırlandıklarını söyledi. Taraftarın desteği ile iyi bir futbol ortaya koymayı amaçladıklarını ifade eden genç teknik adam, \"Sahamızda 6 maçın 5\'ini kazandık. Güçlü takımları İzmir\'den puansız gönderdik. Başakşehir karşısında da herkes formanın hakkını verecek. 90 dakika bitiminde sevineceğimize inanıyorum\" diye konuştu. Göztepe ile Medipol Başakşehir arasında geçen sezon oynanan 2 karşılaşmayı da İstanbul ekibi kazandı. Başakşehir, İzmir\'de sarı-kırmızılıları 2-1 yenerken, Fatih Terim Stadı\'nda ise sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Göztepe\'nin yarın Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11 şöyle:

\"Beto - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome\"