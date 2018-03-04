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Spor

Göztepe kısmet tepti

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilerek 8'inci mağlubiyetini alan Göztepe, bir kez daha ilk 5'e girme fırsatını kaçırdı

04 Mart 2018 16:02

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir\'e deplasmanda 2-0 yenilerek 8\'inci mağlubiyetini alan Göztepe, bir kez daha ilk 5\'e girme fırsatını kaçırdı. Karşılaşmada özellikle Demba Ba ile net pozisyonları değerlendiremeyen Göztepe, son 5 deplasman karşılaşmasından sadece 1 puan çıkarabildi. Son olarak ligin ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor\'u gurbette 3-2 deviren sarı-kırmızılılar ardından dışarıda oynadığı Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir müsabakalırından puansız ayrılırken, sadece Trabzonspor ile berabere kaldı. Göztepe, son 3 deplasmanda ise gol dahi atamadı. Defansında önemli açıklar veren Göztepe\'de sakat Beto\'nun yerine oynayan kaleci Günay, kalesinde devleşse de 2 gole engel olamadı. 
Teknik direktör Tamer Tuna ise Başakşehir karşısında alınan yenilginin hedeflerinde bir sapmaya yol açmayacağını söyledi. UEFA Avrupa Ligi\'nde yer alabilmeyi tüm camianın çok istediğine vurgu yapan Tuna, \"Topladığımız 36 puan bizi buralara kadar getirdi. Yıllar sonra yer aldığımız Süper Lig\'de iyi bir konumdayız. Bizi amacımıza götürecek galibiyetleri mutlaka ilerleyen haftalarda alacağız. Başakşehir yenilgisiyle bir fırsat kaçırdık ama pes etmeyeceğiz. Şu an pozisyonumuz itibarıyla rahatız ve iyi bir takımız\" yorumunu yaptı.
İstanbul deplasmanında iyi işler yaptıkları anların da olduğunu belirten Tamer Tuna, \"Hatalarımızdan kaynaklı goller yedik. Maalesef ilk yarının sonunda geriye düştük. Ayrıca duran toplardan da rakibe pozisyon verdik. Maçın kalitesi oldukça iyiydi, izleyenler adına keyifli bir müsabaka oldu\" dedi.

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