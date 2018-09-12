Göztepe keskin virajda

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de geride kalan 4 haftada sadece 3 puan toplayabilen Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Kayserispor karşılaşmasına odaklandı.

İzmir ekibinin rakibi Kayserispor\'un bu sezon gösterdiği performans ise oldukça dikkat çekti. Önceki hafta Fenerbahçe\'yi Kadıköy\'de 3-2 yenen Kayseri, ligin namağlup 3 takımından biri oldu. Kalesinde sadece 2 gol gören Kayserispor, Yeni Malatyaspor\'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe\'nin yanı sıra Antalyaspor\'u mağlup edip Bursaspor ve Yeni Malatyaspor\'la golsüz berabere kaldı. İlk 4 haftada oynadığı futbolla umut veren ancak istediği sonuçları elde edemeyen Göztepe ise evindeki 1-0\'lık Fenerbahçe galibiyetiyle yetindi. Yeni Malatyaspor\'a 3-1, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor\'a tek golle boyun eğen İzmir ekibi, ligin en az gol üreten ekipleri arasına adını yazdırdı.

Kayserispor karşılaşmasına sakatlıkları süren Kadu ve Atakan dışında tam kadro hazırlanan Göztepe\'de, son transferler Cameron Jarome ve Sokol Cikalleshi de hazır hale geldi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden teknik direktör Bayram Bektaş, yeni bir başlangıca imza atmak istediklerini söyledi. Bektaş, \"Artık mazeretimiz yok. Golcülerimiz hazır. Şu zamana kadar pozitif futbol oynadık. Artık sahadaki performansı sonuca yansıtmalıyız. İnanıyorum cumartesi günü istediğimizi alacağız\" diye konuştu.

Bektaş\'ın bu maçta orta saha ve forvette revizyon yapacağı belirtildi. Cezası biten Castro\'yu yeniden 11\'e monte etmesi beklenen Bektaş\'ın Deniz Kadah\'ın yerine ise ileri uçta Jarome\'u sahaya süreceği ifade edildi.