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Spor

Göztepe-Kardemir Karabükspor: 5-0

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) STAT: Bornova HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Samet Çavuş (xx) GÖZTEPE: Beto (xx)- Sabri (xx), Kosanovic (xx), Reis (xx), Leo (xx), Ngando (xxx), Poko (xx), Castro (xx) (Dk

28 Nisan 2018 01:06

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Samet Çavuş (xx)
GÖZTEPE: Beto (xx)- Sabri (xx), Kosanovic (xx), Reis (xx), Leo (xx), Ngando (xxx), Poko (xx), Castro (xx) (Dk. 81 Doğanay x), Halil (xx) (Dk. 67 Demba Ba xxx), Gouffran (xx) (Dk. 46 Enes xxx), Ghilas (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka (x) - Talha (xx), Hakan (x), İshak (xx), Kravchenko (x), Alican (xx), Cem (x) (Dk. 69 Yusuf(x), Bliznichenko (xx), Murat (xx) (Dk. 81 Berkay), Leandro (x) (Dk. 81 Ahmet), Ergin (xx)
GOLLER: Dk. 12 ve Dk. 45+2 Ngando, Dk. 64 ve Dk. 78 Ghilas, Dk. 80 Demba Ba (Göztepe)
SARI KARTLAR: Talha (Kardemir Karabükspor)

Spor Toto Süper Lig\'de haftalar önce küme düşmeyi garantileyen Kardemir Karabükspor\'u konuk eden Göztepe rakibini çok rahat geçti: 5-0. Rakibini Ngando (2), Ghilas (2) ve Demba Ba\'nın golleriyle yıkan Sarı-Kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 47 puana ulaşıp 5\'inci sıraya yükseldi. Karşılaşmaya ise Demba Ba\'nın yuhalanması damga vurdu. Adı sık sık eski takımı Beşiktaş\'la anılan Senegalli futbolcu 67\'inci dakikada oyuna girdikten sonra protesto edildi. Sarı-kırmızılılar Ba\'yı \"Burası Göztepe, Beşiktaş değil\" tezahüratlarıyla protesto edip her topu ayağına alışında yuhalayıp ıslıkladı. Demba Ba tüm tepkilere rağmen 80\'inci dakikada golünü attı, ancak taraftarlar gol sonrası protestolarını sürdürdü. Takım arkadaşları ise gol sonrası 33 yaşındaki futbolcuya destek verdi. Maç sonunda da tüm oyuncular Ba\'nın yanına giderek takım arkadaşlarının yanında oldu.

12\'nci dakikada Göztepe öne geçti. Halil\'in şutunda Karabükspor kalecisi Rybka\'dan dönen topu takip eden Ngando düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.
21\'inci dakikada Ghilas\'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta top auta çıktı.
45+2\'nci dakikada Göztepe farkı 2\'ye çıkardı. Poko\'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Ngando kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.
64\'üncü dakikada Göztepe 3\'üncü golü buldu. Enes\'in şutunda direkten dönen topu Ghilas tamamladı: 3-0.
78\'inci dakikada Demba Ba\'nın sağ kanattan pasında Ghilas topu boş kaleye gönderdi: 4-0.
80\'inci dakikada taraftar tarafından yuhalanan ve ıslıklanan Demba Ba kaleci ile karşı karşıya pozisyonda maçın skorunu belirledi: 5-0.

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