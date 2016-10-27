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Spor

Göztepe, Karagümrük'e 3 attı, gruplara kaldı

Ziraat Türkiye Kupası eleme maçında Göztepe, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti

27 Ekim 2016 18:23

Göztepe'nin Karagümrük'ü deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmanın gellerini Umut Nayir, Segbegia ve Leroy George attı. Göztepe bu sonuçla, gruplara kalma başarısını gösterdi.

Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de takip etti.

Stat: Vefa
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Muhammet Yumak, Özgür Ertem

Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Erdinç Çepoğlu, Muhammet Ali Onur Alagöz, Halil Uysal, Mert Somay, Burak Göksel (Dk. 69 Muhammed Akarslan), Yavuzhan Keleşoğlu, Eren Taşkın (Dk. 78 Erdal Alıcı), Batuhan Ergün, Gökcan Gelmen, Denis Taşkesen (Dk. 82 Ufuk Akyol)

Göztepe: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Soner Dikmen, Mehmet Umut Nayir, Hakan Barış (Dk. 79 Burak Çolak), İsmail Can Üzüm, Salim İyik, Fatih Kuruçuk, Segbefia (Dk. 74 Fuchs), Kone, Leroy George (Dk. 83 Metin Acet), Lokman Gör

Goller: Dk. 53 Mehmet Umut Nayir, Dk. 70 Segbefia, Dk. 75 Leroy George (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 39 Hakan Barış, Dk. 63 Soner Dikmen (Göztepe), Dk. 81 Erdal Alıcı (Fatih Karagümrük)

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