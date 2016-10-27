Göztepe, Karagümrük'e 3 attı, gruplara kaldı

Göztepe'nin Karagümrük'ü deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmanın gellerini Umut Nayir, Segbegia ve Leroy George attı. Göztepe bu sonuçla, gruplara kalma başarısını gösterdi.
Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de takip etti.
Stat: Vefa
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Muhammet Yumak, Özgür Ertem
Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Erdinç Çepoğlu, Muhammet Ali Onur Alagöz, Halil Uysal, Mert Somay, Burak Göksel (Dk. 69 Muhammed Akarslan), Yavuzhan Keleşoğlu, Eren Taşkın (Dk. 78 Erdal Alıcı), Batuhan Ergün, Gökcan Gelmen, Denis Taşkesen (Dk. 82 Ufuk Akyol)
Göztepe: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Soner Dikmen, Mehmet Umut Nayir, Hakan Barış (Dk. 79 Burak Çolak), İsmail Can Üzüm, Salim İyik, Fatih Kuruçuk, Segbefia (Dk. 74 Fuchs), Kone, Leroy George (Dk. 83 Metin Acet), Lokman Gör
Goller: Dk. 53 Mehmet Umut Nayir, Dk. 70 Segbefia, Dk. 75 Leroy George (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 39 Hakan Barış, Dk. 63 Soner Dikmen (Göztepe), Dk. 81 Erdal Alıcı (Fatih Karagümrük)