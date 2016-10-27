Ziraat Türkiye Kupası'na bugün oynanan 13 karşılaşma ile devam edildi. Trabzonspor zorlandığı maçta Çorumspor'u 2-1 mağlup etti ve gruplara kalma başarısını gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda toplu sonuçlar

* İnegolspor 3 - 2 Sarıyer

* Güyüşhanespor 2 - 1 Anadolu Selçukspor

Çorum Belediyespor 1 - 2 Trabzonspor *

* Kırklarelispor 2 - 1 Gaziantep BB

Tepecikspor 0 - 2 Şanlıurfaspor *

Afjet Afyonspor 1 - 1 Ümraniyespor *

Balıkesirspor 0 - 0 Darıca Gençlerbirligi *

* Boluspor 1 - 0 Elazız Belediyespor

Samsunspor 1 - 4 Menemen Belediyespor *

* Sivasspor 3 - 2 Bugsaşspor

* Akhisar Belediye 5 - 2 Nazilli Belediyespor

Erzurum BB 1 - 4 Tuzlaspor *

* Bursaspor 3 - 0 Yomraspor

* Takımlar gruplara kalma başarısı gösterdi.