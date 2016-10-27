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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda toplu sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynanan 13 maç ardından gruplara kalan takımlar belli oldu

27 Ekim 2016 02:16

Ziraat Türkiye Kupası'na bugün oynanan 13 karşılaşma ile devam edildi. Trabzonspor zorlandığı maçta Çorumspor'u 2-1 mağlup etti ve gruplara kalma başarısını gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda toplu sonuçlar

* İnegolspor 3 - 2 Sarıyer
* Güyüşhanespor 2 - 1 Anadolu Selçukspor
Çorum Belediyespor 1 - 2 Trabzonspor *
* Kırklarelispor 2 - 1 Gaziantep BB
Tepecikspor 0 - 2 Şanlıurfaspor *
Afjet Afyonspor 1 - 1 Ümraniyespor *
Balıkesirspor 0 - 0 Darıca Gençlerbirligi *
* Boluspor 1 - 0 Elazız Belediyespor
Samsunspor 1 - 4 Menemen Belediyespor *
* Sivasspor 3 - 2 Bugsaşspor
* Akhisar Belediye 5 - 2 Nazilli Belediyespor
Erzurum BB 1 - 4 Tuzlaspor * 
* Bursaspor 3 - 0 Yomraspor

* Takımlar gruplara kalma başarısı gösterdi.

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