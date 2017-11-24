Göztepe ile Teleset Mobilya Akhisarspor, İzmir'de karşılaşacak

İZMİR, (DHA)

Süper Lig\'de son 4 maçını kazanamayıp düşüşe geçen iki Ege temsilcisi Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor yarın İzmir\'de kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı\'nda Arda Kardeşler\'in düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00\'te başlayacak. Ev sahibi Göz-Göz\'de sakat Peybernes ve Hakan ile cezalı Schwechlen forma giyemeyecek. Konuk Akhisar\'da ise geçen haftaki Beşiktaş mücadelesinde kırmızı kart gören Henrique ve sakatlığı süren Serginho görev alamayacak.

Geçen hafta Bursaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Göztepe\'de teknik direktör Tamer Tuna, taraftarın desteği ile Akhisarspor\'u yeneceklerini söyledi. Savunmadaki zaaflarını çözdüklerini belirten Tuna, \"Bizim hiçbir maçta kaybetme korkumuz yok. Rakibimiz Akhisarspor özellikle deplasmanlarda hızlı hücum yapabiliyor. Bursaspor karşılaşmasında üretkenliğimiz oldukça iyiydi. Yeni bize yakışan futbolu sergileyip istediğimizi alacağız\" dedi.

Eski takımı Göztepe\'ye rakip olmanın heyecanını yaşadığını anlatan Akhisarspor\'un teknik direktörü Okan Buruk da iddialı konuştu. Göztepe deplasmanına mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirten genç teknik adam, \"Göztepe, taraftar desteğini arkasına alarak mücadele edecek. Rakibimizin hücumda etkili oyuncuları var. Takım savunmasını iyi yapmalıyız. Geçen hafta Vodafone Park\'ta 0-0 berabere kaldığımız Beşiktaş\'a karşı iyi oynadık. Göztepe maçı için de iddialıyız\" yorumunu yaptı.