Göztepe ile Tayfun Korkut anlaşamadı: İşte yeni teknik direktör adayları

Göztepe'de Tayfun Korkut ile imzalar atılmak üzere sözleşmeler hazırlandı ancak yardımcı antrenörler bugüne yetişip Urla'ya gelemeyince Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yöneticiler bu işbirliğinden vazgeçtiler.

İlk 3 haftada sadece 2 puan toplayıp deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı. Ligin 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasını locadan seyreden Korkut'la yapılan görüşmelerde tüm pürüzler giderildi ve 47 yaşındaki teknik adam İzmir ekibinin yeni teknik direktörü olması için sözleşmeler de hazırlandı. Ancak Korkut'un belirlediği ekibindeki yardımcılar bugün gelip tesislerde işbaşı yapamayınca Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yöneticiler bu birliktelikten vazgeçtiler. Göztepe Yönetimi yeniden teknik direktör arayışlarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, dün akşam her konuda anlaşma sağladığı bugün sabah ise imza aşamasına getirdiği Teknik Direktör Tayfun Korkut'tan vazgeçti. Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelen Korkut'un yardımcılarını yanında getirmediği ifade edildi.

Göztepe'de yeni adaylar

Başkan Mehmet Sepil'in ise bu durumdan son derece rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü. Yapılan görüşmelerin ardından Tayfun Korkut, Urla'dan ayrıldı. Tayfun Korkut'la son anda anlaşamayan Göz-Göz, diğer adaylara yöneldi. Göztepe'nin listesinde Emre Belözoğlu, Levent Şahin, Hüseyin Eroğlu ve Çağdaş Atan bulunuyor. (DHA)