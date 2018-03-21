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Spor

Göztepe hentbolda Öztürk'ün güveni tam

İZMİR, (DHA) - HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde pazar günü Aziziye Belediye Termalspor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe'de antrenör Adnan Öztürk, üst sıralara tırmanacaklarını söyledi

21 Mart 2018 16:24

İZMİR, (DHA) - HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'nde pazar günü Aziziye Belediye Termalspor\'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe\'de antrenör Adnan Öztürk, üst sıralara tırmanacaklarını söyledi. Aziziye Belediyesi Termalspor maçının ardından Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Beykoz Belediyespor\'a konuk olacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, \"Ligde kayıp yaşamak istemiyoruz. Her geçen gün tempomuz artıyor. Takımımın istek ve arzusundan memnunum. Kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz. İlk maçı çok farklı kazandık ancak disiplini elden bırakmayacağız. İki maçı da ciddiyetle oynayacağız. Önümüzdeki dönemlerde çok iyi bir takım görüntüsü vereceğiz\" diye konuştu. 

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