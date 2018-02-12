Göztepe hentbolda tura inanıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

HENTBOL Erkekler Eurochallenge Cup son 16 turu ilk maçında Bornova Atatürk Spor Kompleksi\'nde Yunanistan temsilcisi AEK\'yı 29-25 yenip avantaj elde eden Göztepe, çeyrek finale inanıyor. Antrenör Adnan Öztürk, cumartesi günü Atina\'da oynanacak rövanş müsabakasında en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi. İlk maçta alınan skordan memnun kalmadığını da belirten Öztürk, \"AEK\'yı daha farklı yenebilirdik. Son 10 dakikalık bölümde yapmamız gereken hatalar yaptık\" diye konuştu.

İkinci maçın oldukça zor geçeceğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, \"Psikolojik desteği sağlayıp, turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Hentbolda yolun başındayız ama çok büyük işler yapacağız. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bu sezon kupada nereye kadar gideriz bilemiyorum. Ancak her şeyi adım adım düşünüyoruz\" dedi.

AEK Antrenörü Grammatikos Nikalaos ise hem Göztepe\'ye hem de taraftara övgüler yağdırdı. Nikalaos, \"Bizi İzmir\'de çok güzel karşıladılar. Fair-Play açısından harika bir maçtı. Biz de Atina\'da Göztepe\'yi en iyi şekilde ağırlayacağız. Herkese teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.