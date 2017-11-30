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Spor

Göztepe hentbolda tam gaz

İZMİR, (DHA) HENTBOL Erkekler EuroChallenge Cup 3

30 Kasım 2017 15:57

İZMİR, (DHA)

HENTBOL Erkekler EuroChallenge Cup 3. Tur\'unda Yunanistan temsilcisi PAOK\'u eleyip taraftarını sevindiren Göztepe, Süper Lig\'de de yoluna devam etti.
Sarı-kırmızılılar erteleme maçında Aziziye Belediyesi Termalspor\'u Serdar Yereli Spor Salonu\'nda 34-30 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz üst üste alınan başarılı sonuçların takıma özgüven verdiğini belirterek, \"Hem ligde hem de Avrupa\'da kritik maçlar oynadık. Takımımızı kutluyorum. Önümüzde zorlu bir süreç var. Umuyorum kazasız bir şekilde yolumuza devam ederiz\" dedi.

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