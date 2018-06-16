Göztepe hentbolda Görkem'le anlaştı

İZMİR, (DHA) - HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'nde aldığı radikal kararlar sonra yabancı hentbolcu oynatmama kararı alan ve 30 yaş üstü oyuncularıyla yollarını ayıran Göztepe, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor\'un sağ kanadı Görkem Biçer\'le el sıkıştı. Antrenör Adnan Öztürk\'ün görüştüğü 19 yaşındaki hentbolcunun önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Beşiktaş Mogaz\'ın da Görkem\'i transfer etmek istediği ancak milli oyuncunun tercihi Göztepe\'den yana kullandığı vurgulandı.