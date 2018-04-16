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Spor

Göztepe hentbolda Avrupa'yı garantiledi 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Mogaz'a 25-21 yenilen Göztepe, kupayı müzesine götüremezken, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi

16 Nisan 2018 15:25

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Mogaz\'a 25-21 yenilen Göztepe, kupayı müzesine götüremezken, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.
Bolu\'da oynanan dörtlü finalde Büyükşehir Belediye Ankaraspor\'u eleyip Beşiktaş\'a finalde rakip olan Uçan Adamlar, rakibini zorlasa da mutlu sona ulaşamadı.
Antrenör Adnan Öztürk, rakiplerinin tecrübeyle müsabakayı kazandığını belirterek, \"Biz iyi bir oyun sergiledik. İki 7 metre vuruşunu gole çevirseydik daha farklı sonuç olabilirdi. Beşiktaş daha deneyimli bir takım biz de o seviyeye mutlaka geleceğiz. Avrupa kupalarına katılmak ise önemliydi. 3 senedir üst üste ülkemizi yurt dışında temsil edeceğiz\" dedi.
Şube Sorumlusu Deniz Durmaz da ligde de şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş\'la Süper Kupa finalinde karşılaşacaklarını söyledi. Durmaz, \"Bolu\'da iyi mücadele ettik. Artık lig karşılaşmalarına odaklanacağız\" yorumunu yaptı.

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