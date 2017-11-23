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Spor

Göztepe hentbolda Avrupa sınavında

  İZMİR, (DHA) HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde zirve mücadelesi veren Göztepe, yarın Eurochallenge Cup 3

23 Kasım 2017 16:42

 

İZMİR, (DHA)

HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'nde zirve mücadelesi veren Göztepe, yarın Eurochallenge Cup 3. Tur ilk maçında Yunan temsilcisi Paok ile karşı karşıya gelecek. Bornova Atatürk Spor Salonu\'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00\'de başlayacak. Tarihinde 3. kez Avrupa maçına çıkacak Göz-Göz\'de sakat oyuncu bulunmazken son transfer Amir Cakic lisansı yetişmediği için görev alamayacak. Karşılaşmanın biletleri tek maçlık normal bilet 15, VIP 35, iki maçlık normal bilet 20, VIP 50 TL olarak belirlendi.

Antrenör Adnan Öztürk, pazar günü yine aynı salonda rakipleriyle tur için rövanş mücadelesine çıkacaklarını hatırlatarak, \"Avrupa\'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Paok iyi bir takım ama taraftar desteği ile iki maçı da kazanıp tur atlayacağız\" dedi.

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