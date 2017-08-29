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Spor

Göztepe hentbol takımı hazırlıklarını Finlandiya'da sürdürüyor

İZMİR, (DHA)- HENTBOL Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Finladiya'da iki özel maç yaparak sürdürdü

29 Ağustos 2017 16:36

İZMİR, (DHA)- HENTBOL Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Finladiya\'da iki özel maç yaparak sürdürdü. Riihimaen Cocks kulübünün özel daveti üzerine hafta sonu Finlandiya\'ya giden Göztepe hentbol takımı, rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmayı 27-24 kaybederken, ikinci radnevuda ise 26-25 galip geldi.
Antrenör Adnan Öztürk bu sezon Avrupa, lig ve kupada çok önemli sınavlar vereceklerini belirterek, \"Finlandiya\'da takımımızın son durumunu gördük. Takımın genel görüntüsünden memnunum. İzmir\'de hazırlıklarımızı sürdürüp, eksiklerimizi kapatacağız\" dedi. 
 

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