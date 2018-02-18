Göztepe Hentbol Takımı üzgün

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

EHF Challenge Cup son 16 turunda İzmir\'de 29-25 yendiği Yunan rakibi AEK\'ya Atina deplasmanında 32-23 mağlup olarak çeyrek finali göremeden elenen Göztepe Hentbol Takımı, sergilediği kötü oyuna yanıyor. Rövanşta çok kötü bir performans ortaya koyduklarını söyleyen Antrenör Adnan Öztürk, \"Erken hücumlarla panik havasında oynadık. Rakibimizin avantaj yakalamasını sağlayıp sonra toparlayamadık. AEK iyi bir takım, onlara karşı daha kontrollü ve disiplinli oynamamız gerekiyordu ama bunu başaramadık. Rakibimize çeyrek finalde başarılar diliyorum\" dedi.

Öztürk, İzmir\'de yakaladıkları 4 sayılık avantaja rağmen rakiplerinin daha avantajlıymış gibi oynadığını belirterek, \"Hakem faktörü de vardı. Faulle kesilmesi gereken 7-8 pozisyon oldu. İkinci devrenin sonunda kalede Enis\'in verdiği katkıyı devrenin başında Yunus verseydi skor daha farklı olabilirdi. Rakibin çaresiz atışları gol oldu. Kalede üst üste goller görünce özellike son 15-20 dakikada panik havası oluştu. O zaman bile oyunu kontrol etsek ihtiyacımız olan sonucu alabilirdik. Bizim gibi takımın yapmaması gereken hataları yaptık. Artık lige ve Türkiye Kupası\'na odaklanacağız. Bunlar bizim için bir tecrübe\" diye konuştu.