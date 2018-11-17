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Spor

Göztepe golcülerinden patlama bekliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -  MİLLİ maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek hafta evinde oynayacağı Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, forvet oyuncularından patlama bekliyor

17 Kasım 2018 15:49

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - 

MİLLİ maçlar nedeniyle Süper Lig\'e verilen arada gelecek hafta evinde oynayacağı Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, forvet oyuncularından patlama bekliyor. Göz-Göz\'de geride kalan 12 haftada sadece Cameron Jarome 2 gol atarken, Cikalleshi, Deniz ve Samed Ali sessiz kaldı. Toplam 15 kez fileleri sarsan sarı-kırmızılılarda forvetler skora yeteri kadar katkı sağlayamadı. Orta sahada görev yapan Yasin 7, Alpaslan 2, Castro ve Halil de 1\'er kez ağları sarstı. Stoperde görev yapan Reis de 1 defa gol sevinci yaşayabildi. 
İngiliz futbolcu Jarome 3-2 kazanılan Atiker Konyaspor ve 2-0 galip gelinen Beşiktaş maçlarında topu filelerle buluşturdu. Göz-Göz\'ün diğer gol silahları Cikalleshi ve Samed ise Ziraat Türkiye Kupası\'nda oynanan Çengelköy karşılaşmasında gol attı.  Samed 4-1 kazanılan maçta 2, Cikalleshi ise 1 golle oynadı. Göztepe\'de Cezayirli golcü Nabil Ghilas\'a lisans çıkarılmadı. Teknik Direktör Bayram Bektaş\'ın kritik Başakşehir sınavı öncesi forvet oyuncularıyla özel olarak ilgilendiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda sakat futbolcular Traore, Atakan ve Deniz\'in tedavileri sürüyor.

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