Göztepe galibiyete inanıyor

İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig\'de milli maç arasının ardından yarın Bornova Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak maçta zirve adaylarından Beşiktaş\'ı konuk edecek Göztepe, galibiyet için kenetlendi. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren sarı-kırmızılılarda sakat futbolcular Halil, Gassama, Cikalleshi, Borges, Grillo ve Deniz tamamen iyileşirken, yurt dışından dönen Başkan Mehmet Sepil de takımı bir an olsun yalnız bırakmadı. Urla Adnan Süvari Tesisleri\'nde idmanları takip eden Sepil, oyunculara ve teknik ekibe güvendiği belirterek herkesi motive etti. Bu sezon Fenerbahçe ve Trabzonspor\'u yenerek büyük sükse yapan sarı-kırmızılılarda taraftarlar geri sayıma geçti. Atiker Konyaspor\'la 3 hafta önce oynanan maçta yaklaşık 7 bin Göztepeli futbolseverin ceza almasına rağmen sarı-kırmızılılar biletlere hücum etti. Stadı tıklım tıklım dolduracak taraftarların atkı, flama, bayrak ve pankartlarla görsel şov yapacağı öğrenildi.

Futbolculuk döneminde Beşiktaş forması giyen Göztepe Teknik Direktör Bayram Bektaş ise 3 puanı alacaklarına yürekten inandığını söyledi. \"Göztepe\'nin teknik direktörü olarak Beşiktaş\'ı yenmek bana gurur verir\" diyen Bektaş, \"Benim için her şeyden önce Göztepe gelir. Bu maçı taraftarımızın muhteşem desteği ile kazasız atlatacağımıza inanıyorum. Milli arada çok iyi çalıştık. Sakatlarımız iyileşti. En iyi şekilde mücadelemizi gösterip camiamızı mutlu edeceğiz\" diye konuştu. Sakatlıkları süren Atakan ve Traore\'den yararlanamayacak olan Göztepe\'de uzun bir tedavi sürecinden geçen stoper Kadu\'nun da 21 kişilik kafilede yer alacağı kaydedildi. Tarihlerinde 49. kez karşılaşacak iki takımın maçlarında 24 kez Beşiktaş gülerken, 8 defa Göztepe sahadan galibiyetle ayrıldı, 16 müsabakada denge bozulmadı. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş Göztepe\'yi İzmir\'de 3-1, Vodafone Park\'ta 5-1 yendi.